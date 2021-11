Lancia una pizza contro suo marito, la donna finisce a processo

La 54enne, mentre il marito chiamava i Carabinieri, gli ha lanciato contro prima un mazzo di chiavi e poi l’impasto congelato per la pizza colpendolo sulla gamba e provocandogli un taglio.

Una donna di 54 anni si trova ora a processo per aver lanciato contro suo marito l’impasto congelato per fare la pizza e un mazzo di chiavi. La 54enne è accusata dunque di «percosse», ma anche di «minacce» per aver urlato contro il marito «Ti ammazzo!».

Il fatto

Una serata tutta da dimenticare quella che, quattro anni fa, si è trovato a vivere il proprietario della pizzeria nonché marito della 54enne. Autore della prima aggressione di cui è stato vittima è suo figlio. La vittima aveva detto al figlio che considerato il numero di clienti davvero misero e il gran caldo, forse sarebbe stato meglio non scongelare la pasta per pizza per evitare che andasse a male, ma lavorarla solo nel caso in cui ce ne fosse stato bisogno. Il figlio non avrebbe preso bene il consiglio del padre, il quale a quel punto lo aggredisce rivendicando «di voler fare quello che voleva e di non prendere ordini da me» racconta il padre. E va a chiamare la madre.

LEGGI ANCHE: Svolta nel caso Nada Cella 25 anni dopo: indagata una donna per omicidio

La 54enne si è quindi presentata in pizzeria, «sopraggiungeva come una furia e mi intimava di lasciar perdere mio figlio, che lui poteva decidere da solo cosa fare e cosa non fare». L’uomo decide a quel punto di chiamare i Carabinieri ed è in quel momento che si vede arrivare addosso prima un mazzo di chiavi e successivamente un pezzo della pasta per pizza che, come racconta lui stesso, «mi colpiva alla gamba, provocandomi un taglio evidente anche dopo alcuni giorni»