Il sospetto rapitore della piccola Cleo è stato trasferito in carcere

L’uomo evidenzia gravi disturbi, è ossessionato dalla bambole e crede di avere una famiglia che lui stesso ha creato sui social

Il sospettato per il rapimento di Cleo Smith, la bambina di 4 anni ritrovata dopo 18 giorni di ricerche in Australia, è stato trasferito nel carcere di massima sicurezza di Perth. Terence Darrell Kelly, questo il nome dell’uomo 36enne, è stato interrogato dal magistrato a Carnarvon per poi essere portato in cella.

Darrell Kelly appare come un uomo disturbato, ossessionato dalla bambole e capace di creare una famiglia immaginaria che esiste solo nel suo mondo di fantasia creato sui social. Si è presentato dal giudice privo di scarpe, lo ha interrotto più volte mentre questo leggeva la lista di accuse che gli vengono contestate.

A un certo punto si è anche rivolto in modo minaccioso ai giornalisti presenti, urlando contro di loro: “Vi verrò a cercare!“. “Adoro portare le mie bambole in giro in macchina, pettinarle e fare selfie in pubblico” scriveva sui social. Kelly sostiene di essere padre di diversi bambini, compresa una figlia piccola, ma dalle testimonianze dei suoi vicini risulterebbe non avere figli.