Svolta nel caso Nada Cella 25 anni dopo: indagata una donna per omicidio

La svolta arriva 25 anni dopo il terribile omicidio di Nada Cella, trovata morta nello studio del commercialista presso il quale lavorava come segretaria. Oggi, la Procura avrebbe individuato la persona che, la mattina del 6 maggio del 1996, avrebbe ucciso la giovane segretaria.

Clamorosa svolta a 25 anni dalla morte di Nada Cella, la segretaria trovata morta nel 1996 nello studio di un commercialista presso cui lavorava. Una donna è ora indagata per omicidio: si tratta di Annalucia Cecere. La Procura sostiene, infatti, che potrebbe essere proprio lei la persona che, con un oggetto pesante mai ritrovato. L’ipotesi degli agenti è che la donna nutrisse un sentimento per il commercialista Soracco. Interesse però non ricambiato e rivolto, invece, a Nada Cella, la sua segretaria. Annalucia Cecere non avrebbe accettato questo rifiuto e, spinta dalla gelosia avrebbe ucciso Nada. Sembrerebbe, inoltre, che Soracco abbia visto, la mattina dell’omicidio, l’indagata uscire dallo studio e lui l’avrebbe coperta. Per questo motivo, vi sono degli avvisi di garanzia anche per lo stesso Marco Soracco e la madre.

L’omicidio

Nada Cella fu trovata morta nello studio di un commercialista presso il quale lavorava come segretaria nel 1996. L‘omicidio avvenne la mattina del 6 maggio in via Marsala, a Chiavari. Inizialmente, i sospetti ricaddero sul commercialista Marco Soracco che venne quindi indagato, ma le accuse caddero poco dopo.