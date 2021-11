Accompagna una paziente a fare la dialisi, Gaia morta a 27 anni in un incidente

La giovane prestava servizio nell’associazione Amica Emergenza. Si occupava di trasporti sanitari secondari. Lo schianto non ha dato scampo alla giovane Gaia Volpes, un’operatrice di 27 anni, che al omento dell’incidente si trovava seduta accanto a una paziente di 71 anni.

Il furgone della cooperativa sociale su cui era a bordo Gaia, ha sbandato all’improvviso ed è finito in un fosso a destra della carreggiata, arrestando la sua corsa schiantandosi contro un albero. L’incidente è avvenuto a Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, nel pomeriggio di ieri. Sul furgone insieme alla giovane vittima, erano presenti due pazienti, uno aveva sostenuto una visita medica ed è rimasto ferito ad un braccio, la 71enne che aveva appena fatto la dialisi invece è rimasta illesa. L’operatrice che conduceva il furgone ha riportato traumi al collo e al torace: per lei sono stati richiesti gli esami tossicologici di routine. Tutti sono stati trasportati all’ospedale Carlo Poma di Mantova per degli accertamenti precauzionali.

Secondo una prima ricostruzione, l’ambulanza su cui viaggiavano, avrebbe sbandato improvvisamente e la conducente non è riuscita a mantenere il mezzo sulla carreggiata perdendone il controllo. Gaia da tempo prestava servizio sui mezzi dell’associazione con molta passione.

La cooperativa si occupa di trasporti sanitari secondari, come ad esempio riportare a casa i pazienti dimissionari dagli ospedali che non possono tornare in modo autonomo, oppure il trasporto di chi non è impossibilitato a spostarsi per compiere delle visite mediche.