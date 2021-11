Mottarone, rimossi i resti della funivia: il trasporto con un elicottero

Sono stati rimossi, in presenza del procuratore di Verbania Olimpia Bossi, i resti della funivia del Mottarone. Il trasporto della cabina precipitata il 23 maggio 2021, che portò alla scomparsa di 14 persone, è avvenuto con un elicottero.

Le operazioni di sgombero e trasporto a valle si sono svolte in pochi minuti grazie ai mezzi utilizzati dal corpo dei vigili del fuoco. Successivamente, i resti, verranno messi in sicurezza in un’area idonea nel tecnoparco di Fondotoce.

Sarà necessario l’intervento di un secondo elicottero per liberare completamente la zona interessata. Priorità è stata data alla parte superiore della cabinovia, fondamentale per il proseguo delle indagini. Un secondo elicottero rimuoverà le restanti parti.