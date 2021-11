Nella giornata di domani mercoledì le previsioni meteo del 10 novembre. Al nord cieli coperti con rovesci. Al centro nubi sparse in giornata. Al sud cieli coperti tutto il giorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì mercoledì 10 novembre.

Nord:

Cielo generalmente molto nuvoloso, con piogge o rovesci al mattino su Valle d’aosta, Piemonte e centro-ovest Liguria, nel pomeriggio e in serata ancora su Valle d’aosta e settori ovest di Piemonte e Liguria e con fenomeni serali anche sul resto della Liguria, con quota neve su alpi/prealpi a partire da 1800-2000 metri.

Centro e Sardegna:

Precipitazioni sparse al mattino sulla Sardegna, anche temporalesche e intense sul settore orientale, in deciso miglioramento da metà giornata e definitiva cessazione tardo pomeridiana/serale; molte nubi sul centro peninsulare in un contesto per lo più asciutto, eccezion fatta per locali fenomeni sulle aree interne di Marche ed Abruzzo e possibili rovesci o temporali, in serata, su coste toscane e laziali e immediato entroterra.

Sud e Sicilia:

Maltempo sulla Sicilia con precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco, specie sulle aree maggiormente esposte al flusso meridionale e orientale; nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari, con isolate piogge o rovesci sui settori est di Basilicata e Calabria e parziali schiarite sulla Puglia centro-meridionale.

Temperature:

Minime stazionarie su Sicilia, sud Sardegna, Calabria, Campania, Molise, nord Puglia, coste abruzzesi e marchigiane, pianura emiliano-romagnola e del basso Piemonte, in aumento sul resto d’Italia anche marcato sul settore alpino e prealpino; massime in aumento al nord e su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e nord Puglia, stazionarie sul restante territorio o in lieve calo su Sicilia e Calabria.

Venti:

Forti settentrionali sulla Liguria con rinforzi fino a burrasca forte ma in attenuazione da metà giornata; moderati orientali su Calabria, Sicilia e Sardegna con ulteriori rinforzi specie su nord Sardegna; deboli variabili sul resto del nord, deboli orientali sul resto d’Italia con locali rinforzi specie sulle aree costiere della Toscana e del restante settore tirrenico.

Mari:

Da molto mossi ad agitati mar ligure, mare di Sardegna e ionio meridionale con moto ondoso in attenuazione sui primi due e tendente a generalmente agitato sullo ionio meridionale; mediamente mosso l’adriatico e generalmente molto mossi i restanti mari.