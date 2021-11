“L’ho ucciso durante un rito satanico”, confessa l’omicida di Brunico

Gli ha tagliato la giugulare e poi ha raccolto il sangue dentro un teschio di plastica. Il movente sarebbe quello di voler evocare un demone

L’omicidio di Maximum Zanella assume sempre più i contorni di un rito satanico. L’uomo era stato ucciso da Oskar Kozlowski nel centro storico di Brunico, in provincia di Bolzano, con diverse coltellate all’addome. Inizialmente si era pensato che il movente fosse una lite in seguito al consumo eccessivo di alcol e stupefacenti, ma ora l’assassino conferma gli indizi studiati dagli investigatori, tra cui il reperimento di materiale esoterico.

Kozlowski, 23enne di origine polacca, ha raccontato come si sono svolti gli eventi la sera del 27 luglio nell’abitazione di Zanella, ma non ha saputo dare una motivazione all’accaduto. “Non so perché l’ho fatto” avrebbe dichiarato davanti al pm Sara Rielli. Durante un rito eseguito nella casa di Zanella, Kozlowski si sarebbe tagliato al braccio ma poi, preso da un raptus, avrebbe aggredito la vittima preso da un raptus.

L’uomo avrebbe colpito la vittima alla giugulare con un coltello in una stanza illuminata da una candela e usato un teschio di plastica per raccoglierne il sangue. A seguito di una colluttazione in cui Zanella aveva cercato di difendersi, l’omicida sarebbe rimasto ferito tanto da recarsi in ospedale per le cure, luogo dove è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Gli investigatori sono al lavoro per capire se nella stanza erano presenti altre persone. I periti hanno analizzato il telefono della vittima e il computer di Kozlowski da cui si evince un grande interesse per il mondo dell’occulto e del satanismo. L’omicida era solito ferirsi e utilizzare il proprio sangue per effettuare riti di evocazione dei demoni, ha anche un tatuaggio con il numero 666 sul braccio.