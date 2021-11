Piombo nell’acqua del fiume Flint: risarcimenti per oltre 620 milioni di dollari

Negli Stati Uniti è stato trovato del piombo nell’acqua del fiume Flint: il giudice approva i risarcimenti da 626 milioni di dollari.

Un giudice federale ha approvato un accordo da 626 milioni di dollari per le migliaia di vittime della crisi dell’acqua al piombo di Flint, Michigan. Si tratta di una delle peggiori crisi sanitarie pubbliche nella storia degli Usa. Gli indennizzi saranno pagati per la maggior parte dallo Stato del Michigan, accusato di aver ripetutamente ignorato i rischi di usare l’acqua del fiume Flint senza depurarla adeguatamente.

Lo Stato del Michigan, secondo il giudice, ha ignorato i rischi per tagliare i costi rispetto alle forniture dal lago Huron. La vicenda ha portato all’incriminazione anche l’ex governatore Rick Snyder. Flint è il nome della città e anche del fiume che la attraversa. La città ha vissuto gravissime crisi economiche a partire dagli anni ’60 a causa della chiusura di diverse fabbriche di auto: questo ha portato a decenni di disoccupazione e declino demografico.

Nella città di Flint quasi la metà della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. Per molto tempo è stata acquistata l’acqua del lago Huron da Detroit, ma dal 2014 per risparmiare fu deciso di trasferire l’approvvigionamento idrico al fiume Flint, notoriamente inquinato essendo una discarica di ricambi per auto.

A causa di diverse mancanze sui controlli, da alcune indagini è risultato che il piombo e altre sostanze chimiche passarono da vecchie tubature alla fornitura di acqua potabile, che divenne dunque tossica. L’acqua aveva un aspetto verde o marrone chiaro e il sapore del metallo ed ha provocato sintomi come perdita di capelli e malattie cutanee tra gli abitanti di Flint. E’ stato nel 2015, grazie ad alcune analisi di un ricercatore dell’università della Virginia che si dimostrò per la prima volta la presenza di piombo nell’acqua.