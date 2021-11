Scuole migliori d’Italia: ecco quali sono e dove si trovano

Eduscopio.it ha stilato un elenco delle scuole migliori d’Italia nel 2021. Ecco quali sono gli istituti superiori che preparano al meglio i propri studenti agli studi universitari o a lavorare dopo aver conseguito il diploma

Secondo un elenco stilato dal sito Eduscopio.it, ci sono scuole come il liceo classico Visconti di Roma o lo scientifico Leonardo Da Vinci di Milano che sono classificate come alcune delle migliori in Italia. Si tratta di istituti che garantiscono ai propri studenti un’elevata preparazione per affrontare al meglio il proprio percorso universitario o il lavoro, una volta conseguito il diploma. Eduscopio.it è un sito nato nel 2014, che oggi è un vero punto di riferimento per alunni e famiglie nella scelta del percorso di studi da intraprendere una volta terminate le scuole medie.

Di seguito, la classifica delle migliori scuole nelle grandi città del nostro Paese.

Milano

Il liceo classico Sacro Cuore e il liceo scientifico Leonardo Da Vinci riconfermano la loro posizione in cima alle liste dei migliori licei anche per il 2021. In seconda posizione, sempre a Milano, si piazza per quanto concerne i licei classici, il Berchet che guadagna ben due posizioni rispetto al 2020. In terza posizione c’è il Giulio Casiraghi di Cinisello Balsamo e al quarto l’Alexis Carrel che non è più al secondo posto.

Sul podio, per i licei scientifici, si confermano anche quest’anno il Da Vinci, l’Alessandro Volta e il Vittorio Veneto. Per quanto concerne le scienze umane, a Milano il migliore è il Virgilio, mentre il Gian Battista Vico prende la seconda posizione all’Erasmo da Rotterdam.

In merito ai licei linguistici il Manzoni resta sul podio, seguono Maria Consolatrice e Virgilio. Per i licei scientifici di scienze applicate in pole position c’è l’Istituto comunità ebraica cui segue l’Ernesto Breda. Il miglior liceo artistico milanese resta il Sacro Cuore, mentre il Brera è stabile al quinto posto.

In merito alle scuole tecnologiche, il primo posto è del Giovanni Giorgi, mentre l’Enrico Mattei scende in seconda posizione rispetto al 2020. Tra gli istituti Tecnici Economici, c’è il Primo Levi di Bollate, che guadagna ben tre posizioni, cui segue il Falcone-Righi di Corsico, che non è più in cima.

Per ciò che concerne gli istituti professionali ‘servizi’ in pole position c’è il Galilei-Luxemburg, poi il Carlo Porta che era al primo posto lo scorso anno. E infine, in vetta alla lista degli istituti professionali ‘artigianato’ spicca il Settembrini che guadagna una posizione, spodestando il Carlo Molaschi di Cusano Milanino.

Torino

Al primo posto tra i licei classici di Torino si conferma il Camillo Benso di Cavour. Seguono il liceo Vittorio Alfieri e il Massimo D’Azeglio. In merito ai licei scientifici resta al primo posto l’istituto Galileo Ferraris, mentre in seconda e terza posizione ci sono il liceo Carlo Cattaneo e il Gobetti.

Tra i licei Scientifici di Scienze applicate spicca l’istituto Carlo Cattaneo, al secondo posto il Majorana-Marro e poi il Filippo Juvarra. In vetta alla classifica dei licei Scienze umane c’è l’istituto Domenico Berti, cui seguono l’ Istituto Curie-Vittorini l’istituto Curi-Levi. Il liceo linguistico migliore di Torino è il Curie-Vittorini, cui fanno seguito il Vincenzo Gioberti e il Giordano Bruno. Tra gli istituti tecnici economici troviamo il Gobetti Marchesini Casale Arduino, il Vittorini e il Germano Sommelier.Per quanto concerne gli istituti tecnologici, il Russel è in prima posizione con al seguito il Gobetti Marchesini Casale Arduino e l’Erasmo da Rotterdam.

Il miglior liceo artistico è il Renato Cottini, cui seguono il Primo liceo artistico e l’istituto Aldo Passoni. In merito agli istituti tecnologici spicca in prima posizione il Russel Moro Guarini di Torino. L’indice di occupazione degli studenti diplomatisi in queste scuole è del 71% per l’Istituto Tecnico Economico Carlo Ignazio Giulio e l’87% per l’Istituto Tecnico Tecnologico Edoardo Agnelli.

Roma

Il miglior liceo classico di Roma 2021 è l’istituto Ennio Quirino Visconti. Al secondo posto c’è liceo Torquato Tasso, l’anno scorso in vetta, mentre la terza posizione è del Vittorio Emanuele II.

Per quanto concerne i Licei Scientifici in pole position c’è l’istituto Augusto Righi, mentre il Giovanni Battista Morgagni supera il Camillo Cavour (secondo e terzo posto). Per i Licei di Scienze Umane in cima c’è l’istituto Giordano Bruno, mentre al secondo posto è confermato l’istituto Giosuè Carducci. Il miglior Liceo Linguistico di Roma è invece l’istituto Edoardo Amaldi, mentre l’istituto Virgilio resta al secondo posto. Al terzo c’è l’istituto Immanuel Kant.

Tra gli istituti tecnici economici spicca il Giovanni XXIII, cui seguono il Charles Darwin e Livia Bottardi. Il miglior istituto tecnologico romano è il Carlo Matteucci, seguito dal Leopoldo Pirelli e il Boaga. E poi i licei artistico: al top l’istituto Sant’Orsola, dietro il Via di Ripetta e il Confalonieri-De Chirico.

Cagliari

I licei classici Don Bosco Dettori e Vittorio Emanuele II sono quelli che meglio preparano i propri alunni per il percorso universitario, mentre i licei scientifici migliori sono il Pacinotti e l’Alberti. Per i licei di scienze umane, si conferma al top l’Eleonora d’Arborea. Seguono il Levi di Quartu Sant’Elena e il Martini di Cagliari per gli istituti tecnici economici.

Il primo in classifica per i licei artistici è il Foiso Fois. Per industria e artigianato sono sul podio il Meucci di Cagliari e il Gramsci di Monserrato.

Bari

Tra i migliori licei classici in classifica c’è il Socrate che supera il Quinto Orazio Flacco, con il Cartesio di Triggiano al terzo posto. Tra i licei scientifici al primo posto c’è il Fermi, secondo lo Scacchi e al terzo posto il Salvemini. Per i licei scienze umane a Bari si conferma il migliore il liceo di Bitetto “Edoardo Amaldi”. In seconda posizione il “Bianchi Dottula”. Tra i licei linguistici il “Bianchi Dottula” è invece al primo posto con al seguito il “Cartesio” di Triggiano. Tra i licei scientifici scienze applicate svetta l’istituto di Bitetto “Edoardo Amaldi”, seguito dal “Galileo Galilei”.

Palermo

In prima posizione c’è il liceo classico Umberto I che supera il Centro educativo ignaziano, scuola gestita dai gesuiti che in passato ha formato la classa dirigente palermitana e che finisce al quinto posto. Sul podio il Garibaldi, il Vittorio Emanuele II e il Giovanni Meli. Per quanto riguarda i licei scientifici resta in vetta il Cannizzaro, seguito da Ranchibile Don Bosco e Einstein. Tra i licei di scienze umane spiccano il Finocchiato Aprile, il De Cosmi e il Seneca.

Tra i licei linguistici dominano il podio il Danilo Dolci, il De Cosmi e il Cassarà. Tra gli istituti tecnici economici ci sono il Marco Polo e il Mario Rutelli, al terzo posto il Duca Abruzzi. Tra i tecnologici l’Ascione, il Filippo Parlatore e il Vittorio Emanuele III.

Per ciò che concerne l’indice di accesso al lavoro dei diplomati, tra gli istituti tecnici economici c’è il Platone, scuola privata col 38%. Al secondo posto il Duca Abruzzi, al terzo il Pareto e poi il Marco Polo.

Tra gli istituti tecnologici spicca il Vittorio Emanuele III col 42% cui seguono il Volta, l’Ascione e il Maiorana, mentre tra i professionali dedicati ai servizi il Borsellino (36%), il Cascino e l’Einaudi-Pareto.