Una donna di 105 anni ha messo a segno il nuovo record mondiale nei 100 metri per la sua categoria. Lei si chiama Julia Hawkins

Una donna di 105 anni è riuscita a mettere a segno il nuovo record mondiale nei 100 metri per la sua categoria, quella over 105. Lei si chiama Julia Hawkins detta “Hurricane” (uragano). La scorsa domenica ha gareggiato e vinto in 1’02″95 ai National Senior Games in Louisiana, come riporta il giornale inglese The Guardian.

Leggi anche:—>Parroco ospita incontro no-vax in chiesa: il vescovo lo rimuove

«È stato meraviglioso vedere così tanti familiari e amici. Ma volevo farlo in meno di un minuto», ha commentato la donna. Julia Hawkins è una docente pensionata, e ha cominciato a correre i 100 metri quando aveva 80 anni, diventando eccellente nelle cronometro e riportando a casa parecchie medaglie d’oro.

Leggi anche:—>Green Pass sarà obbligatorio fino a primavera ma c’è chi propone di togliere i tamponi per ottenerlo

«Amo correre ed essere di ispirazione per gli altri. Voglio continuare a correre il più a lungo possibile. Il mio messaggio è che bisogna rimanere attivi se si vuole essere sani e felici a tutte le età», ha chiosato la donna felice per la vittoria conseguita.

“This is just a drop in the bucket”: At 105 years old, Julia Hawkins became the first woman and first American in her age group to run 100 meters.

But she says it doesn’t compare to the many wonderful things in her life, like her 70-year-long marriage to her husband, Murray. pic.twitter.com/Z18rWKEm5Y

— CBS Mornings (@CBSMornings) November 9, 2021