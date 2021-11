Manifestava mentre era malato a lavoro: licenziato portuale no Green pass

Fabio Tuiach manifestava mentre era malato al lavoro: licenziato il portuale no Green pass ex consigliere comunale.

È stato licenziato Fabio Tuiach, ex pugile ed ex consigliere comunale di destra, uno dei protagonisti delle manifestazioni di protesta dei no Green pass.

Licenziato perché manifestava mentre era in malattia dal lavoro: ex consigliere comunale di destra

Tuiach è stato licenziato dall’Agenzia per il lavoro portuale del Porto di Trieste perché, nonostante fosse assente al lavoro per malattia, avrebbe comunque tenuto un comizio pubblico. Tuiach ha partecipato alle proteste all’esterno del varco 4 e in piazza Unità, dove è stato visto più volte, con un rosario al braccio e una grande foto di un santo.

L’ex consigliere comunale è uno dei leader delle proteste contro il Green pass ed era in prima linea nell’occupazione del molo prima che la polizia effettuasse lo sgombero del varco 4. Durante il primo giorno di manifestazioni, inoltre, ebbe uno scatto d’ira quando vide i suoi colleghi prendere servizio.

Il provvedimento di licenziamento per giusta causa per Fabio Tuiach è riferito proprio a quei giorni. L’uomo ha manifestato e tenuto un comizio quando era ufficialmente in malattia dal lavoro. All’uomo era stata recapitata una contestazione disciplinare lo scorso 28 ottobre, prima del licenziamento.