Maxi sequestro di plastica e sacchetti illegali: due persone denunciate

Sequestrate 7 tonnellate e mezzo di sacchetti di plastica che non presentano i requisiti di biodegradabilità e compostabilità.

Sono state sequestrate 7 tonnellate e mezzo di sacchetti considerati non conformi: si tratta di più di 2 milioni di pezzi per oltre 135 mila euro di sanzioni. Il maxi sequestro è scattato a seguito di controlli effettuati dai Carabinieri del Gruppo Forestale di Napoli e del Naapaf, in collaborazione con i colleghi di stazioni dipendenti e del Reparto Parco Nazionale del Vesuvio.

Il maxi sequestro

Le Forze dell’Ordine hanno ispezionato ben undici siti di produzione e di distribuzione di plastica. I controlli nascono per contrastare il commercio di buste illegali. Si è verificato che i sacchetti fossero conformi alle norme vigenti di biodegradabilità e compostabilità. Sono stati sequestrati anche i siti di produzione perché privi di autorizzazione all’emissione in atmosfera. Denunciate, invece, due persone.

Sempre nel napoletano, gli agenti hanno sequestrato un locale che aveva al suo interno 36 pedane sulle quali era poggiato cibo in cattivo stato di conservazione e privi di tracciabilità. Tra i prodotti esposti vi erano: sale da cucina, i cartoni utilizzati per confezionare le pizze con muffa, pelati, farina. Il sequestro è stato reso possibile grazie alla collaborazione del personale tecnico della ASL Napoli 3.