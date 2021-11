Incidente aereo, muore pilota che era andato nello spazio col capitano Kirk

De Vries, imprenditore americano, era a bordo di un piccolo velivolo che si è schiantato in New Jersey. Il mese scorso il volo spaziale

Era andato nello spazio insieme a William Shatner, il Capitano Kirk della nota serie Star Trek. Oggi purtroppo Glen de Vries è morto in un incidente aereo in New Jersey. 49enne imprenditore nel campo dei software per la biomedicina, lo scorso ottobre aveva coronato il suo sogno di viaggiare nello spazio salendo a bordo della New Shepard di Blue Origin.

L’aereo è caduto giovedì pomeriggio nell’area di Hampton Township, zona boscosa a poco più di 60 chilometri da New York. De Vries, pilota di aerei nel tempo libero, era insieme al 54enne Thomas Fischer, anche lui morto. Il velivolo a bordo del quale si trovavano era partito dall’aeroporto della contea di Essex a Caldwell ed era diretto al Sussex Airport. Le autorità americane stanno indagando sull’accaduto e alcune risposte preliminari sulle cause dell’incidente potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Al rientro dal viaggio spaziale aveva raccontato della sua esperienza in alcune interviste e aveva parlato di qualcosa di indescrivibile: “Prima di partire pensavo che sarebbe stato importante per me e ora che l’ho fatto ne sono ancora più convinto. È qualcosa che dobbiamo rendere accessibile al maggior numero di persone“, aveva detto.

“Siamo devastati dall’aver appreso della morte di Glen de Vries. Ha portato molta energia nella squadra di Blue Origin. La sua passione per l’aviazione e la beneficenza sarà ricordata e ammirata“, è il commento di Blue Origin.