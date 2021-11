Spacciava droga in casa in centro: denunciata la 26enne «baby sballo»

Gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento sito nel centro di Mantova dopo le numerose segnalazioni degli altri condomini.

È stata denunciata «baby sballo» la ragazza di 26 anni che spacciava droga nel suo appartamento in pieno centro a Modena. Il soprannome le è stato dato dai suoi clienti, sia italiani sia stranieri, per sottolineare la sua giovane età e i suoi lineamenti infantili.

«Bazar della droga»

Un vero e proprio «bazar della droga»: così è stato definito l’appartamento in cui la 26enne viveva e spacciava droga. All’interno dell’abitazione, gli agenti hanno trovato e sequestrato più di due etti di hashish e marijuana, un bilancino elettronico di precisione, un telefono e circa 70o euro. L’attività si svolgeva in pieno centro a Mantova, dove la ragazza, incensurata e senza lavoro, viveva.

LEGGI ANCHE: È arrivata in Italia la bimba nata da maternità surrogata e abbandonata in Ucraina

A far scattare l’allarme i vicini di casa che, insospettiti dal continuo via vai di persone che, una volta usciti, si appostavano davanti al portone a fumare, hanno chiamato la Polizia locale. Dopo 15 giorni di appostamenti, gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento e denunciato la «baby sballo» per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La ragazza ha provato a giustificarsi affermando che la droga presente in casa era solo per uso personale.