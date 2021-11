Marina Berlusconi: “L’Italia sta crescendo, bisogna avere fiducia”

Marina Berlusconi, presidente di Mondadori e Fininvest, ha parlato della nuova primavera dell’editoria e dell’Italia.

L’Italia sta vivendo “un momento di grazia” secondo il presidente di Mondadori e Fininvest, Marina Berlusconi, la quale parla di una “nuova primavera” del libro e dell’editoria che sembra corrispondere allo stato di salute generale dell’Italia nel quale “bisogna avere fiducia”.

Marina Berlusconi: “Mio padre al Quirinale, cosa volete che risponda?”

Sull’ipotesi del padre Silvio Berlusconi al Quirinale dice che: “Se chiedete a una figlia, cosa pensate che risponda?”, aggiunge Marina Berlusconi. “Io so soltanto che è bastata l’ipotesi di una sua candidatura perché, come il riflesso condizionato del cane di Pavlov, le truppe giustizialiste ricominciassero a spargere gas tossici“.

Marina Berlusconi prosegue nella sua intervista dicendo che: “Questo momento di grazia del libro scalda il cuore. Non parlo solo da editore e da lettrice, ma da cittadina di questo Paese. Perché, nonostante il virus stia rialzando la testa, è uno dei segnali che autorizzano fiducia e ottimismo in un’Italia che a sua volta vive un momento di grazia“.

“L’Italia di oggi mi pare diversa – continua. – E’ come se stessimo provando a mostrare quello di cui siamo capaci e quello che potremmo essere: sembriamo un Paese più responsabile, più maturo. In concreto, erano almeno 60 anni che il nostro Pil non cresceva oltre il 6 per cento, anche se il tema inflazione ora non va sottovalutato. Siamo tra i primi al mondo per le vaccinazioni anti-Covid e spero affronteremo con lo stesso spirito la nuova ondata in arrivo. Ma ci metta anche lo sport, che da sempre rafforza senso d’appartenenza e ottimismo: quest’ anno abbiamo vinto tantissimo”.

Secondo la presidente di Mondadori non bisogna “sottovalutare l’effetto Draghi. Ha restituito il giusto peso a valori come serietà, autorevolezza, europeismo. Con lui siamo tornati all’etica della competenza. Draghi ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione del clima nuovo che mi pare di avvertire, e che va al di là del suo stesso lavoro. Guardi per esempio la giustizia”.