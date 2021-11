Contrabbando: sequestrate 1,5 tonnellate di sigarette dalla GdF

Traffico illegale di sigarette nelle acque siciliane. Il materiale avrebbe fruttato oltre 150mila euro se immesso sul mercato

1,5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri sono stati posti sotto sequestro dal Comando provinciale di Palermo della Guardia di Finanza di Palermo dopo intervento in mare in cui è stato fermata una imbarcazione e il suo comandante. Arrestato responsabile del traffico illegale, un uomo di 53 anni, e il natante utilizzato per il trasporto posto sotto sequestro.

Le indagini erano partite il 9 novembre quando le pattuglie dei finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziario di Palermo hanno notato la partenza di un’imbarcazione da diporto dalle acque della zona di Marsala, nonostante le condizioni meteo poco favorevoli.

LEGGI ANCHE: Migranti, 10 decessi su barcone al largo della Libia, 99 salvati



A bordo sono state ritrovate sigarette di contrabbando di marca Pine Blue e Royals importate dal Nord-Africa e che se immesse sul mercato avrebbero fruttato oltre 150mila euro. L’uomo alla guida dell’imbarcazione è stato arrestato. “Il Mare Mediterraneo si conferma uno dei bacini mondiali maggiormente interessati dai traffici illeciti“, spiegano gli investigatori delle Fiamme gialle.