Coppia di giovani aggredita da gang di stranieri: spray urticante e coltellate

Un ventiduenne è stato picchiato e accoltellato in un locale in provincia di Venezia dopo avere difeso una amica dalle molestie di un gruppo di sconosciuti stranieri. Questi ultimi prima li hanno storditi con uno spray urticante, poi avrebbero dato inizio all’aggressione. La ragazza non ha subito particolari ferite, mentre per il ragazzo si è reso necessario il ricovero in virtù del taglio profondo al volto.

Due ragazzi in provincia di Venezia hanno vissuto un vero e proprio incubo. La coppia di amici – lui ventiduenne, lei diciassettenne – era seduta su una panchina intorno all’una di notte, dopo avere terminato un turno di lavoro come camerieri in un locale di Lido, quando è stata raggiunta da un gruppo di stranieri. Alcuni di questi ultimi, di cui la identità purtroppo non è ancora nota, hanno avvicinato la giovane, facendole delle avances per nulla gradite e rifiutando di andarsene nonostante i numerosi “no”. È per questa ragione che il ragazzo ha reagito, mettendosi in mezzo tra i malviventi e la vittima per proteggerla dalle molestie fisiche e verbali. Una mossa che non è piaciuta alla gang, che ha tirato fuori dalle tasche delle bombolette di spray al peperoncino e ha dato inizio alla vile aggressione.

Leggi anche -> Centrodestra e Italia Viva fanno mancare i voti al Senato, e in molti si chiedono se non sia l’inizio di una crisi di governo

I due amici sono stati storditi con la sostanza urticante, poi il ragazzo è stato preso a botte. Calci e pugni violenti, ma nonostante ciò il ventiduenne era riuscito a bloccare uno degli stranieri. Ciò non ha fatto altro che adirare ulteriormente il gruppo. Uno di loro, infatti, ha tirato fuori un coltello e lo ha colpito al volto, ferendolo dal labbro al mento. Dopo di ciò la banda ha preso la borsa delle diciassettenne ed è fuggita con la refurtiva. La giovane è riuscita a contattare la madre, che ha avvisato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti anche i soccorritori del 118, che hanno trasportato al pronto soccorso le due vittime. La ragazza è stata subito dimessa, mentre lui ha rimediato 4 punti di sutura per una ferita all’apertura della bocca, altri 4 punti sotto il naso, 7 sopra l’occhio e una ferita di 5 centimetri sulla testa, oltre che ecchimosi in tutto il corpo.