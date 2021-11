Donna di 34 anni accoltellata a morte in un parco: fermato l’ex compagno

Una donna peruviana di 34 anni è morta ieri un parco a Reggio Emilia, uccisa a coltellate. Fermato l’ex compagno per l’omicidio

Una donna peruviana di 34 anni, Cecilia Hazana Loayza, è morta ieri, uccisa a coltellate nel parco pubblico di Reggio Emilia. Sul cadavere, riverso a terra, molte ferite. I sospetti degli investigatori si sono concentrati subito sull’ex compagno della donna, Mirko Genco, 24 anni, portato in caserma e interrogato per diverso tempo. L’uomo, che da poco era finito in manette e processato per stalking ai danni della donna, avrebbe ammesso le proprie responsabilità.

Il cadavere della ragazza, nata a Lima, in Perù, ma da molto tempo residente nel nostro Paese, è stato trovato ieri, 20 novembre verso le 10, in una recinzione che delimita il territorio tra il parco e un palazzo. Si tratta di una zona residenziale, che si trova nei pressi dell’ex polveriera e di una piscina.

Gli inquirenti hanno anche sequestrato un coltello che hanno rinvenuto sul luogo in cui hanno ucciso la 34enne. Quello occorso ieri a Reggio Emilia è il quarto femminicidio commesso in Emilia Romagna in soli quattro giorni.

La vicenda

La ragazza stava passando il venerdì sera con alcuni amici, da quanto ricostruito dagli investigatori, in un bar di Reggio Emilia e ha pubblicato una storia su Instagram.

Mirko, l’ex compagno, ha visto quelle foto (lui continuava a tormentarla nonostante si fossero lasciati e lo avevano già arrestato due volte a settembre) ed è partito da Parma, dove abita, per recarsi in quel locale. Da lì è uscito con lei e poco dopo l’ha assassinata.

Ora Genco dovrà rispondere del delitto di Juana Cecilia Hazana Loayza con l’aggravante di futili motivi. Prima di accoltellare la donna, aveva cercato di strangolarla.