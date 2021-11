Christiana Camilot va a cena con un’amica, durante la notte la tragedia: viene trovata morta dal figlio

La sera prima della tragica scomparsa, Christiana Camalot era andata a cena con una sua amica alla quale ha confidato di essere stanca. A ritrovarla priva di vita nel suo appartamento uno dei suoi tre figli.

Christiana Camilot è morta a 53 anni dopo aver accusato un malore improvviso nel primo pomeriggio di giovedì. A ritrovarla priva di vita, uno dei suoi figli che ha chiamato immediatamente i soccorsi che, però, nulla hanno potuto fare. Solo la sera prima. Christiana era stata a cena con una sua amica.

Chi era Christiana Camilot

Christiana viveva a Pordenone, era madre di tre figli e, dopo aver trascorso gran parte della sua vita a lavorare come commessa, ha aperto uno studio artistico tutto suo dove poter esprimere il suo talento. Le sue amiche la descrivono come una persona vitale ed estrosa, che ha dedicato tutta la sua vita ai suoi 3 figli, una amante dell’arte che, con l’apertura del laboratorio artistico a suo nome, era riuscita finalmente a coronare il suo sogno.

Silvia Santarossa era con Christiana la sera prima della tragica scomparsa. «È stato un dolore fortissimo. – racconta – Non ce lo saremmo mai aspettato. La sera prima era allegra e come al solito un vulcano di idee e progetti». A fine serata, però, Christiana confida alla sua amica di sentirsi stanca: «Mi aveva detto di essere un po’ stanca e di sentire caldo. Ci siamo abbracciate e date un appuntamento per i giorni successivi». «È stata importantissima nella mia vita, non solo per avermi presentato mio marito, ma per com’era lei» continua Silvia. «Vorrei ricordarla con la sua erre arrotata, il suo talento, la sua intelligenza viva. Ma anche il suo garbo, la sua discrezione e il rispetto degli altri. Era la prima ad essere contenta delle cose belle che accadevano agli amici ed era una mamma straordinaria» conclude Silvia Santarossa.