La provocazione di Abrignani: “A Natale non invitate i parenti no-vax”

Per l’immunologo Abrignani sarebbe bene non fare entrare nelle nostre case persone che non hanno ricevuto il vaccino. Anche a Natale

“Natale? Se avete parenti no-vax, non invitateli nelle vostre case“. Un suggerimento che arriva dall’immunologo del Cts Sergio Abrignani, ordinario all’università di Milano, che invita a tenere alta l’attenzione sulla circolazione del virus e a tenere a distanza coloro che non si sono vaccinati. Sui contagi infatti “siamo in fase di crescita. I modelli ci dicono che tra qualche settimana potremmo avere 20-30 mila casi. Ma speriamo di fermarci presto“. E quindi sulle cene in casa, il suggerimento è che “ogni ospite dovrebbe fare il tampone nelle ore prima delle riunioni. Comunque, io i parenti non vaccinati non li inviterei“.

“Sulla nuova variante sudafricana è presto per trarre conclusioni – afferma Abrignani in una intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale –. I casi sono pochi e i dati frammentari. Dobbiamo prima sapere quanto è più diffusiva rispetto alla variante Delta e quanto sfugga alla risposta immunitaria indotta dal vaccino”. Per Abrignani il rischio di contagio arriva anche dai voli provenienti dall’Africa del Sud, dove si è sviluppata l’ultima preoccupante variante del Covid.

Nel peggiore degli scenari maggiore diffusività e capacità di sfuggire alla risposta immunitaria del vaccino – dovremmo fare un richiamo con la dose di vaccino modificata – continua l’immunologo -. Del resto, servono pochi giorni per cambiare la sequenza genetica nel vaccino a mRna e creare una spike con la nuova variante. Poi c’è da aspettare un piccolo studio clinico e la nuova produzione. Moderna ha già messo a punto un vaccino modificato per la variante Beta, che però non è mai riuscita a soppiantare la Delta“.

E sulla terza dose “il richiamo serve: si riacquista una forte risposta immunitaria e innesca nelle cellule effettrici una risposta a lunga memoria. Per similitudine con altri vaccini, il richiamo, direi che ci potrebbe immunizzare per anni”, sottolinea.

Per quanto riguarda il Super Green Pass, per l’immunologo “è uno strumento premiale. Chi si vaccina può riavere una vita e un Natale normale. E di quei sette milioni non vaccinati, almeno 5 sono solo esitanti e penso che si vaccineranno”. Quindi secondo Abrignani rimangono circa due milioni di no vax, quasi impossibili da convincere a ricorrere alla vaccinazione. “Per loro – continua – o mettiamo l’obbligo e sanzioniamo i trasgressori, oppure non li recuperiamo“.

E sul fare il vaccino anti-Covid ai bambini, afferma Abrignani, “tutti i vaccini dovrebbero essere obbligatori in tutte le fasce di età. Comunque dobbiamo avere fiducia nella scienza: le autorità regolatorie e le società di pediatria non sono una banda di disgraziati che ci vogliono male: se dicono che il vaccino è sicuro, efficace e lo raccomandano, come tanti altri farmaci e vaccini che diamo ai nostri figli, sono convinto che le mamme non staranno a sentire pseudoesperti che non sanno nulla di vaccini, di malattie infettive e di pediatria”.