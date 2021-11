Guerrina Piscaglia: “è ancora viva al sicuro in un convento”, la rivelazione di una sensitiva

Secondo le rivelazioni di una sensitiva, Guerrina Piscaglia sarebbe ancora viva e al sicuro in un convento: ecco l’emergere di nuovi dettagli sensazionali dopo anni.

A distanza di sette anni dalla scomparsa, sembra esserci un punto di svolta nel giallo di Guerrina Piscaglia. La donna era scomparsa misteriosamente nel 2014 a Ca’ Raffaello in provincia di Arezzo. Per il suo omicidio era stato giudicato colpevole e condannato a 25 anni di reclusione il frate congolese Gratien Alibi, noto come Padre Graziano. Ma alla luce di nuove rivelazioni e di nuovi dettagli sensazionali, la verità potrebbe essere diversa.

Guerrina Piscaglia, scomparsa nel 2014 sarebbe ancora viva, al sicuro in un convento

La donna era scomparsa nel lontano 2014, lasciando da soli il marito e il figlio Lorenzo. Fin da subito le ricerche si erano indirizzate verso il frate e la chiesa del paesino di Ca’ Raffaello. Guerrina Piscaglia era solita frequentare l’ambiente religioso, ma nessuno si è mai spiegato come mai fosse scomparsa e uccisa.

A distanza di anni, ci potrebbe essere un punto di svolta nel caso grazie a delle rivelazioni da parte di una sensitiva. Come ha riportato l’avvocato del condannato, Riziero Angeletti, a Pomeriggio Cinque, questa sarebbe sicura che Guerrina è ancora viva e risiederebbe in un paesino in Francia.

La rivelazione choc

L’avvocato sarebbe stato contattato dalla sensitiva per informarlo che è a conoscenza di dettagli molto importanti che potrebbero dare una svolta al caso. Secondo questa, la donna scomparsa sarebbe in un convento in un paesino della Francia, viva e al sicuro. Riziero Angeletti ha ribadito che si attiverà personalmente per fare tutte le verifiche del caso e accertarsi che si tratta del vero o del falso.

Se fosse così, Guerrina non sarebbe stata uccisa da Frate Graziano. Resta così il dubbio su come siano andati realmente i fatti. L’avvocato ha concluso dicendo che si recherà lui stesso in Francia nel luogo indicato dalla sensitiva.