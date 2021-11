La casa confiscata a Fabrizio Corona diventa “l’aula della legalità” per i giovani liceali

L’ex abitazione confiscata a Fabrizio Corona nel 2018 diventa “l’aula della legalità” per i liceali di Milano. Numerosi gli studenti che hanno preso parte alle attività didattiche nel vecchio salone di casa.

L’ex abitazione confiscata a Fabrizio Corona (ovvero quel mega appartamento di otto vani sito in via de Cristoforis, in quel di Milano) è ora diventata una “aula della legalità“. Un gruppetto di circa 20 studenti del Volta di Milano, infatti, hanno partecipato a una lezione di educazione alla legalità proprio in quel che un tempo è stato il salone dell’ex appartamento del re dei paparazzi.

Lezioni sulla legalità nel salone dell’ex casa di Corona

Un’iniziativa dal potente valore civico: l’ex casa confiscata nel 2018 (e dal valore di circa due milioni) a Fabrizio Corona, il re dei paparazzi, è ora diventata la location delle lezioni di legalità, in quelli che sono appuntamenti didattici per le scuole superiori. Nella giornata di venerdì scorso, infatti, sono stati circa una ventina gli studenti del liceo scientifico Volta di Milano che hanno preso posto nei banchi allineati e sistemati in quello che un tempo era il salone principale.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il lussuoso appartamento di otto vani, situato in via de Cristoforis, formalmente intestato a un prestanome ma riconducibile a Corona, fu sequestrato nel 2016 e confiscato nel 2018 dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, dato che era stato acquistato con soldi di “provenienza illecita” (legati a un fallimento e a reati tributari).

L’ex casa milanese dell’ex re dei paparazzi (che sta ora sta tra l’altro scontando gli ultimi tre anni in detenzione domiciliare), dopo essere state usata ancora per un certo periodo dallo stesso Corona (che ha sempre continuato a pagare l’affitto allo Stato e ha provveduto ad effettuare il trascolo presso altra abitazione entro la data prevista dal provvedimento a suo carico) è stato definitivamente preso in carico dall’Agenzia nazionale per i beni confiscati, ed è stato quindi destinato alla didattica per le scuole superiori.