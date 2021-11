Travolta da un’auto mentre fa jogging, Manuela Mura muore a soli 41 anni

Non c’è stato nulla da fare per Manuela Mura: la donna è stata travolta e uccisa a 41 anni da un’auto pirata mentre faceva jogging. Dramma in Sardegna, l’incidente è avvenuto in quel di Carloforte. Ora è caccia all’automobilista pirata.

Non ce l’ha fatta Manuela Mura. La donna ha perso tragicamente la vita a soli 41 anni, dopo essere stata travolta da un’auto pirata mentre stava facendo jogging. Ancora sconosciuta l’identità dell’automobilista che l’ha uccisa, le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di risalire al pirata – che dopo il violento impatto non ha prestato soccorso, e anzi, si è dato alla fuga. E ancora poco chiara anche l’esatta dinamica dell’incidente, sul quale ora stanno indagando i carabinieri di Carloforte, in Sardegna.

Investe e uccide la donna mentre fa jogging, poi scappa: caccia al pirata

Secondo quanto si apprende dalle fonti locali, la donna stava facendo quando, nella mattinata di oggi, una macchina l’ha travolta e uccisa. Invece di fermarsi a prestare soccorso alla 41enne finita rovinosamente sull’asfalto, il pirata della strada si è dato alla fuga. Sul caso di omicidio stradale stanno ora indagando i carabinieri di Carloforte (isoletta del sud della Sardegna), che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Da quanto viene riportato da alcuni giornali locali, pare che il sinistro si sia verificato verso le ore 9:00, che la donna stesse facendo jogging sul ciglio della strada in località il Giunco. A ritrovare il suo corpo esanime sull’asfalto è stata un’altra persona, che poco dopo l’accaduto è transitata lungo la zona. Fermatosi a prestare soccorso, è stata immediata la chiamata al 118: per la donna, però, era già troppo tardi, e i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 41enne.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli uomini della polizia municipale. Secondo quanto viene riportato da alcuni giornali, pare che le forze dell’ordine, già all’attivo per indagare sull’incidente e per risalire all’identità del pirata, avrebbero rinvenuto alcuni frammenti di auto e tracce di pneumatici. Ora è caccia all’automobilista, che potrebbe essere rintracciato anche grazie a questi elementi ritrovati sul luogo dell’incidente.