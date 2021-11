Assassinò l’amica incinta e le prese il bambino dall’utero: condannata donna di 27 anni

È accaduto lo scorso 27 agosto, in Brasile. La 27enne, oltre a pianificare l’omicidio, aveva finto di essere incinta per non creare sospetti quando avrebbe rapito il bimbo dell’amica

Una donna brasiliana di 27 anni ha tolto la vita all’amica incinta, rubandole il feto dall’utero dopo averle fatto un cesareo e ha occultato il cadavere della vittima. La donna uccisa è Flavia Godinho Mafra, 24 anni. È accaduto in Brasile, nello stato del sud di Santa Catarina. I giudici hanno condannato per questo delitto Rozalba Maria Grime, 27 anni, a 57 anni di carcere. I reati di cui è accusata sono numerosi: omicidio aggravato, tentato omicidio di un bimbo, occultamento di cadavere, intralcio alla giustizia, sequestro di minore.

Tutto è occorso lo scorso 27 agosto. Nel corso dell’udienza, durata 15 ore, la 27enne ha raccontato ai magistrati come ha messo in atto il suo piano diabolico. Dopo aver attirato l’amica in un vecchio sito di ceramiche a Canelinha, per un falso baby shower, la donna ha ucciso Flavia con un coltello multiuso per praticarle un cesareo ed estrarre il feto, poi ha nascosto l’amica in un forno, e la donna è morta di lì a poco in seguito ad emorragia.

Leggi anche:—>Leader No vax morto di Covid: tentava di curarsi con clisteri di candeggina

Flavia era alla 36esima settimana di gravidanza. Oltre a pianificare l’omicidio, Rozalba aveva finto di essere incinta per non far nascere sospetti quando avrebbe tenuto con sé il figlio rubato all’amica.

Leggi anche:—>Covid, Tajani: “Spingere per controlli più severi, un nuovo lockdown sarebbe mortale”

Quindi ha portato con sé il neonato in nosocomio, fingendo un parto prematuro e chiedendo ai sanitari di aiutarla. I medici hanno chiaramente intuito che la donna non aveva partorito da poco e l’hanno denunciata immediatamente. L’inchiesta ha portato al ritrovamento del cadavere della 24enne, mentre il figlio è vivo e lo hanno affidato al papà e ai suoi familiari.