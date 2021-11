Bus sbanda in autostrada e precipita in un burrone, almeno 10 decessi

La tragedia è occorsa in Perù, nella regione di Amazonas, colpita solo qualche giorno fa da un terribile sisma magnitudo 7.5

Un bus ha sbandato in autostrada ed è precipitato in una scarpata, provocando almeno 10 morti. È successo in Perù, nella regione di Amazonas, già duramente colpita da un terribile sisma di magnitudo 7.5 appena due giorni fa. L’incidente è occorso ieri pomeriggio, mentre il bus marciava tra Chachapoyas e Moyobamba.

Il bilancio è di circa 10 decessi 7 feriti in modo grave. Non è ancora chiaro quale sia stata la causa del sinistro, che si è ribaltato lungo una discesa molto ripida dell’autostrada Fernando Belaunde Terry.

Leggi anche:—>Assassinò l’amica incinta e le prese il bambino dall’utero: condannata donna di 27 anni

Joicer Tejada, che fa parte di un reparto dei vigili del fuoco di Pedru Ruiz ha detto che i soccorritori hanno raggiunto il bus attraversando diverse difficoltà.

Leggi anche:—>Covid, Tajani: “Spingere per controlli più severi, un nuovo lockdown sarebbe mortale”

I vigili del fuoco sono riusciti a recuperare i cadaveri di dieci persone che purtroppo non ce l’hanno fatta. Sono inoltre riusciti a riprendere e a trasferire in ospedale altre sette persone che avevano riportato lesioni di gravità di vario tipo.