Rene Hofer, morto il pilota 19enne travolto da una valanga in Austria

Rene Hofer era impegnato in un fuori pista a 2400 metri insieme ai suoi amici quando una valanga di 4 metri lo ha travolto.

Il mondo della Motocross piange Rene Hofer, il pilota austriaco 19enne morto dopo essere stato travolto da una valanga di neve. Rene si trovava nel distretto di Lungau a 2400 metri in compagnia dei suoi amici. A perdere la vita anche altri due piloti, Michael Weissmann e Bastian Wolf. Il 19enne, che avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 4 Gennaio, correva per la scuderia KTM con la quale, nel 2016 divenne Campione d’Europa nella classe 85 cc.

Il ricordo di Rene

La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della Motocross e, in particolare, nella sua scuderia che lo ricorda con queste parole: «È una tragedia per tutta la tua famiglia. Per la tua famiglia KTM e per la comunità dell’MXGP. Sarai sempre ricordato come il ragazzo felice che eri. Riposa in pace. Le nostre condoglianze a tutti coloro che ti amavano. Ci mancherai incommensurabilmente numero 711».

Anche Jeffrey Herlings, compagno di squadra di Rene Hofer, lo ricorda: «Non ci posso credere. – scrive nel suo lungo messaggio – Abbiamo trascorso tanto tempo insieme. Anche la scorsa settimana abbiamo condiviso, in Italia, la stessa stanza ed oggi sei in paradiso. Il mio cuore è a pezzi, il mio corpo è vuoto e la mia testa ancora non ci crede. Tu eri come un fratellino per me: chiedevi sempre consigli, abbiamo riso davvero tanto insieme. Le mie preghiere vanno alla tua famiglia. Ti voglio bene fratello.»