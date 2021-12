Primo giorno di Super Green Pass in Italia e boom di vaccinazioni. Burioni: “Quanto durerà la protezione della terza dose non lo sappiamo”



Nuovo record di Green pass scaricati: 1.3 milioni in 24 ore, mentre il Super Green Pass entra in vigore da oggi fino al 15 gennaio. A spingere i download sono soprattutto le vaccinazioni.Intanto c’è stato il primo multato a Roma per i controlli del Super Green pass su bus e metro. Per l’ uomo, che ha detto di volersi “vaccinare a giorni”, è scattata una multa di 400 euro.

Gli ultimi dati disponibili in Italia parlando di 15.021 casi positivi da coronavirus e 43 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 6.333 (173 in più di sabato), di cui 736 nei reparti di terapia intensiva e 5.597 negli altri reparti. Sono stati analizzati 143.963 tamponi molecolari e 381.145 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata dell’8,55 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,71 per cento. Nella giornata di sabato i contagi registrati erano stati 16.621 e i morti 75.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (2.628), Veneto (2.219), Emilia-Romagna (1.707), Lazio (1.549), Campania (1.325).

Quanto durerà la protezione garantita dal vaccino anti-Covid dopo la terza dose ancora non è chiaro. Secondo il virologo Roberto Burioni, si sa ancora troppo poco sulla protezione offerta dalla terza dose. Durante la puntata della trasmissione “Che Tempo che fa” andata in onda ieri sera su Rai 3, l’esperto ha ribadito che la terza dose resta imprescindibile per “solidificare la protezione contro la malattia grave e per ristabilire la protezione contro l’infezione”. “Se le persone non si contagiano, non si diffonde il virus. Quanto durerà la protezione della terza dose non lo sappiamo. Chi lo dice tira a indovinare. Noi ci basiamo sui dati e osserviamo. La scienza ci dà un’indicazione precisa per il presente: questo è un vaccino sicuro ed efficace che solo in Europa ha salvato mezzo milione di persone dalla morte”.

Intanto l’Istituto Superiore di Sanità ha fatto il punto sull’andamento della pandemia di coronavirus anche nella popolazione di età scolare, cioè quella tra 0 e 19 anni. Nell’ultima settimana, spiega il Report, si conferma l’andamento osservato nei precedenti sette giorni, “con il 27% dei casi totali diagnosticati nella popolazione sotto i 20 anni”.

Il Report dell’Istituto superiore di sanità mostra come “il 51% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nella fascia d’età 6-11 anni, il 33% nella fascia 12-19 anni e solo l’11% e il 5% sono stati diagnosticati, rispettivamente, tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni”. In particolare, nel periodo 15-28 novembre, in questa popolazione sono stati segnalati 40.529 nuovi casi. Nello stesso periodo, ci sono stati 161 ospedalizzati e 0 ricoverati in terapia intensiva. Ancora, nella classe di età 6-11 anni si evidenzia, a partire dalla seconda settimana di ottobre, una maggiore crescita dell’incidenza rispetto al resto della popolazione in età scolare, con un’impennata nelle ultime due settimane.

Nelle ultime settimane c’è un aumento anche del tasso di ospedalizzazione nella fascia 3 anni (poco sopra i 2 ricoveri per 100mila abitanti), mentre nelle altre fasce di età risulta stabile. Dall’inizio dell’epidemia e fino alle ore 12 del primo dicembre 2021, rivela il Report, nella popolazione 0-19 anni sono stati riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid 850.574 casi confermati, tra cui 35 morti.

La variante Omicron del coronavirus è arrivata anche in Sardegna. Lo ha confermato il sequenziamento fatto dal laboratorio di Microbiologia e virologia dell'Aou di Sassari sul tampone del passeggero arrivato nei giorni scorsi ad Alghero, con un volo da Roma, di ritorno da un viaggio in Sud Africa. Il risultato è stato immediatamente comunicato all'Istituto superiore di Sanità e all'Assessorato della Regione Sardegna.