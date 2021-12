Un presepe che raffigura il crollo del Ponte Morandi, l’indignazione del Comitato Ricordo Vittime

Un presepe messo in mostra che raffigura il crollo del ponte Morando ha indignato fortemente l’associazione in ricordo delle vittime.

Un prese messo in mostra nella città di Firenze che mostra il crollo del Ponte Morandi. Un’iniziativa che ha lasciato allibito il Comitato Ricordo Vittime, che ha immediatamente espresso profonda indignazione per il fatto. Il progetto che si chiama “Un presepe, che vuole essere alternativo”, è stato infatti duramente criticato dalla portavoce dell’associazione Egle Possetti: “Con tutto il rispetto per il lavoro da cui è scaturito, risulta stonato e siamo allibiti che non si potesse immaginare prima”. Ogni tanto non guasta lasciare in vita qualcosa di tradizionale perché il presepe ha un valore positivo, una nascita, una gioia che non vediamo nel crollo di un ponte per incuria, si puo’ dare spazio alla fantasia in molti altri contesti.Della nostra tragedia si parla ormai troppo poco, restano i lamenti di chi invoca giustizia e di fronte a noi appaiono i presepi”.

La donna ha poi continuato nel suo intervento spiegando l’incredulità del comitato di fronte al fatto che qualcuno possa pensare che un’iniziativa del genere, possa essere considerata commemorativa. Non è quello secondo la Possetti un modo rispettoso per raccontare una tragedia che ancora provoca ricordi ed emozioni orribili ai sopravvissuti e a coloro che hanno perso i loro cari.

La Possetti, coinvolta direttamente nel dramma, spiega: “Per noi il ricordo passa attraverso pensieri teneri, iniziative delicate, un sorriso, una carezza, il memoriale futuro, il lavoro degli inquirenti e della magistratura, attraverso la percezione che quelle morti possano risuonare nelle orecchie delle nostre istituzioni per spronarle a fare molto di più, per non permettere mai più una tale vergogna”.