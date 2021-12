23enne vanno a cena con Green Pass degli amici, denunciati

I due 23enni hanno cenato al chiuso esibendo due Green Pass validi ma intestati a due persone diverse. Ora dovranno pagare una multa di 400 euro.

Per non rinunciare ad una cena al chiuso, due 23enne romani hanno chiesto ad alcuni amici di prestare loro il Green Pass così da poter eludere i controlli. È successo a Roma, in una paninoteca di Viale Giustiniano Imperatore. A scoprire la «truffa» i Carabinieri della Stazione di Roma San Paolo durante un normale controllo di verifica del Certificato Verde nei ristoranti.

LEGGI ANCHE: Mostra il Green Pass del fratello ai Carabinieri: denunciato un 61enne

Durante i controlli, i militari hanno accertato che i due 23enni, per poter accedere al locale e consumare cibo al suo interno, hanno mostrato un Green Pass valido ma non loro. I due certificati, infatti, erano intestati a due persone diverse. Nel vedere i militari, però, per paura di essere scoperti hanno eliminato le due foto dal cellulare. I Carabinieri, terminati tutti i controlli del caso, hanno denunciato i due 23enni i quali dovranno pagare una multa di 400 euro ciascuno.