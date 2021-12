Mostra il Green Pass del fratello ai Carabinieri: denunciato un 61enne

L’uomo ha inizialmente tentato di eludere i controlli mentre era in coda, nella sua auto, in attesa di imbarcarsi per Ischia.

Un 61enne ha mostrato il Green Pass del fratello ai Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli durante un controllo di routine avvenuto questa mattina al porto. Il 61enne, incensurato, è stato successivamente denunciato a piede libero per aver dichiarato il falso circa la sua identità ad un pubblico ufficiale.

L’uomo era in coda nella sua auto in attesa di imbarcarsi per Ischia quando, nel vedere i militari, ha cercato di sfuggire ai controlli. I Carabinieri hanno, però, notato subito le strane manovre del 61enne e, insospettiti, hanno fatto ulteriori controlli. Ed è proprio in quel momento che il 61enne ha mostrato ai militari il Green Pass del fratello fingendo di essere lui.