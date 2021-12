Giovane 39enne non vaccinato muore di Covid: la rabbia degli amici

Il tuo browser non supporta questo file

Un giovane 39enne non vaccinato è morto di Covid dopo aver rifiutato le cure mediche. La rabbia degli amici: «Il Covid non esiste vero?».

Dopo il caso del cinquantenne tedesco No vax, morto dopo aver rifiutato di essere intubato, un altro giovane di appena 39 anni ha perso la vita a causa del Covid a Trento. Anche lui non era vaccinato anche se aveva pregressi problemi di salute.

Morto 39enne di Covid: non era immunizzato ed ha rifiutato le cure mediche

Due casi diversi che, però, riconducono alla stessa matrice: la contrarietà all’immunizzazione. Giovedì è arrivata la morte del 50enne tedesco, residente con la compagna ad Arco era stato emblematico. L’uomo ha rifiutato di essere intubato, nonostante i medici gli avessero spiegato i rischi anche letali che correva.

La sua fidanzata aveva le sue stesse idee in materia di Covid e ha detto ai medici: «Rispetto la sua volontà». Lo ha raccontato Daniele Penzo, primario del reparto di rianimazione del Santa Chiara di Trento dove l’uomo è deceduto, pur senza entrare nel merito del singolo caso «per rispetto della privacy del paziente. Si stanno realizzando situazioni di alcuni pazienti non vaccinati che hanno abbracciato talvolta una filosofia No vax i quali, quando prospettiamo la necessità di essere intubati, rifiutano il trattamento. A quel punto noi cerchiamo di spiegare i rischi cui va incontro e coinvolgiamo i familiari». Ma non sempre funziona.

Venerdì 10 dicembre un altro uomo, ancora più giovane, di soli 39 anni, è venuto meno all’ospedale Santa Chiara, insieme a un ottantenne vaccinato ma con patologie. Il 39enne non era immunizzato e sebbene i famigliari si trincerino dietro il silenzio, la sua pare fosse una scelta. L’Azienda sanitaria spiega che aveva altri gravi problemi di salute, ma forse, proprio per queste ragioni, la vaccinazione avrebbe potuto ridurre l’impatto della malattia sul suo organismo.

In tanti sono gli amici che gli scrivono sulla pagina Facebook, dove lui il 7 dicembre sorrideva delle regole del nuovo Green pass rafforzato. Un amico però, forse per la rabbia di averlo perso così presto, sulla sua bacheca scrive: «Riposa in pace amico mio, il Covid non esiste vero?». A volte, per fortuna, le cose vanno anche diversamente: dei 16 pazienti ricoverati in terapia intensiva in Trentino, l’80% sono persone non vaccinate. Proprio tre giorni fa un altro uomo aveva rifiutato di essere intubato, ma l’intervento di un familiare lo ha convinto ad accettare le cure, che gli sono state essenziali per salvarsi.