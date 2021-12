Minaccia di lanciare dal balcone e fare a pezzi la moglie con una sega: arrestato

Un uomo di 40 anni albanese è finito in manette per maltrattamenti in famiglia e ubriachezza, dopo un’inchiesta dei carabinieri di Rimini

Un uomo di 40 anni albanese è finito in carcere dopo aver minacciato di buttare la moglie dal balcone e farla a pezzi con una sega. I carabinieri lo hanno arrestato stamane con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e ubriachezza (ormai un’abitudine, da quanto emerso), come disposto dal gip di Rimini, Vinicio Cantarini.

Leggi anche:—>Esplode bombola di gas, crollano sette palazzine: morti e dispersi [VIDEO]

Dalla ricostruzione dei militari è venuto fuori che l’uomo minacciava la moglie da diversi mesi ed era giunto addirittura a cercare di strangolarla.

Leggi anche:—>Si schianta a 240 all’ora con una Porsche sul circuito: Fabrizio muore a 61 anni

Secondo gli inquirenti, il 40enne anche dopo che si erano separati, aveva continuato a maltrattare la ex, con ripetute minacce di morte. L’uomo la sottoponeva a violenze fisiche, verbali e persino economiche, poiché la teneva in una condizione per cui dipendeva totalmente da lui per quanto concerne il sostentamento.

Leggi anche:—>Scende dalla sua auto dopo incidente e cade in un pozzo: muore 20enne

Dopo l’ultimo, gravissimo episodio di minacce, che risale al novembre scorso, la Procura, dopo una veloce inchiesta, ha chiesto e ottenuto l’arresto per il 40enne.