Statali, in arrivo scatti fino a 2.200 euro e aumenti basati su età e merito

Ecco la proposta fatta dall’Aran ai sindacati: scatti agevolati per enti pubblici e aumenti da 800 a 2.200 euro lordi all’anno

Proseguono le trattative per quanto concerne i dipendenti statali, per portare a termine il primo rinnovo del contratto delle Funzioni centrali (si tratta di ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici come Inps e Inail). Mentre si tratta, tuttavia, c’è anche lo sciopero generale di Cgil e Uil contro la manovra del governo.

Oggi ricominciano le trattative tra Aran e sindacati per accertare se sia possibile chiudere l’intesa, altrimenti i negoziati saranno sospesi e del contratto delle Funzioni centrali si riprenderà a discutere nel 2022. Come riporta Il Messaggero, Aran ha messo in campo alcune proposte per venire incontro ai sindacati.

La prima ipotesi concerne gli scatti da introdurre nel contratto con la riforma dell’ordinamento professionale. Gli aumenti saranno in parte basati sul merito (per il 40%) e in parte legati all’anzianità di servizio. Lo scatto per un funzionario di terza fascia raggiungerà 2.200 lordi all’anno, per chi fa parte della seconda area 1.200 euro e per la prima area 800 euro. Per coloro che per sei anni di seguito non sono arrivati scatti, ci sarà un punteggio aggiuntivo per concorrervi, anche se non è stato valutato positivamente. Chi invece ha già ricevuto uno scatto, dovrà aspettare tre anni per poterne ottenere un altro.

Nella bozza di contratto presentata dall’Aran c’è anche un’agevolazione dei passaggi da un’area a un’altra. In questo modo saranno più semplici le promozioni e per i lavoratori statali sarà più facile riuscire a fare carriera. Gli aumenti tabellari saranno stabiliti tramite simulazioni. L’aumento mensile, in media, corrisponderà al 4,15% e partirà da minimo 60 euro per la prima area a massimo 114 euro per la terza.

Sempre secondo Il Messaggero, si stimano aumenti piuttosto elevati: si parte da 87 euro netti al mese per il Ministero della Pubblica Istruzione fino a 137 euro netti per quello della Salute. E ancora 136 euro netti al mese per il Ministero economico, 114 per il Mise e 113 per il Ministero delle Politiche agricole.