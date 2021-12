Tragico incidente in un cantiere: operaio muore schiacciato da camion

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in provincia di Varese. Il secondo operaio ha riportato traumi al volto e al braccio.

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un nuovo tragico incidente sul lavoro: la vittima è un operaio di 51 anni. Ferito anche il suo collega di 55 anni che ha tentato di salvarlo. L’incidente è avvenuto a Bodio Lomnago, in provincia di Varese.

L’incidente

Erano le 15 del pomeriggio quando, stando alle prime informazioni raccolte, durante le operazioni di getto del calcestruzzo, a causa di un cedimento, una betonpompa si è ribaltata. Il mezzo pesante ha schiacciato il 51enne impegnato all’interno del cantiere di una casa in costruzione in Via Rogorella. Sul posto arrivati i sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare per l’operaio, il quale è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate.

Inutile il tentativo disperato del secondo operaio che ha tentato di salvare la vittima. Il 55enne, trasportato in ospedale in codice giallo, non è in pericolo di vita ed ha riportato un trauma al volto e al braccio. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che si stanno occupando della rimozione del mezzo mentre gli agenti stanno raccogliendo tutte le informazioni utili per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.