Accoltellò Marta Novello mentre faceva jogging: 15enne condannato a 6 anni e 8 mesi

Il Tribunale dei Minori ha riconosciuto al 15enne uno sconto di pena per via del rito abbreviato, ma rigetta il vizio totale di mente come aveva richiesto la difesa

Condannato a sei anni e otto mesi per tentato omicidio il 15enne che il 22 marzo 2021 accoltellò per strada Marta Novello, 26enne di Mogliano Veneto (Treviso), mentre faceva jogging nei pressi di casa, in via Marignana.

Marta riuscì a salvarsi per miracolo. Il 15enne che l’aveva aggredita, aveva cercato di rapinarla. A lui i giudici hanno riconosciuto il vizio parziale di mente e non totale come avevano richiesto i legali della difesa.

Leggi anche:—>Covid, l’Italia è nella lista dei paesi sconsigliati dagli Stati Uniti:«Evitate i viaggi»

Il Tribunale di Venezia, il mese scorso aveva consentito il rito abbreviato condizionato, ossia con la possibilità di ottenere ex novo altre prove.

La vicenda

Marta Novello fu assalita lo scorso 22 marzo mentre faceva jogging nei dintorni di un agriturismo chiamato Al Vecio Muraro. Il minorenne sarebbe uscito da casa con l’intenzione di commettere una rapina, poi avrebbe raggiunto la 26enne con la sua bici e l’avrebbe spinta in un fossato a lato della strada.

Leggi anche:—>Recluta due banditi per spaventare la moglie ma spara a uno di loro e il piano gli si ritorce contro

Tra i due si sarebbe creata una colluttazione in cui il ragazzo ha colpito Marta con circa venti coltellate. Dopo una prima operazione ai polmoni lacerati, Marta ha dovuto sottoporsi a un secondo intervento per recuperare un tendine, lesionato a causa di una delle coltellate con cui il minore l’aveva attaccata.