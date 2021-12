Proteste in Sudan, polizia spara gas lacrimogeni sui manifestanti

Il tuo browser non supporta questo file

Proteste in Sudan, migliaia di persone nelle strade segnano l’anniversario della rivolta contro il regime di Bashir che ha portato al potere i militari.

Decine di migliaia di manifestanti sudanesi si sono radunati per celebrare i tre anni dall’inizio delle manifestazioni di massa nel paese. Queste proteste avevano condotto alla cacciata del dittatore Omar al-Bashir dal paese. La tensione in questi giorni è alta mentre aumentano i timori per la transizione democratica del paese. Osservatori internazionali hanno riportato che le forze di sicurezza hanno sparato gas lacrimogeni contro un’enorme folla di manifestanti vicino al palazzo della repubblica nella capitale. Questo evento ha provocato l’inizio dei cori a Khartoum contro il capo militare, il generale Abdel Fattah al-Burhan, che ha guidato il colpo di stato. “Il popolo vuole la caduta di Burhan”, hanno gridato i manifestanti.

I generali avevano inizialmente trattenuto il primo ministro, Abdalla Hamdok, agli arresti domiciliari per settimane, ma lo hanno reintegrato il 21 novembre. Questa mossa, tuttavia, ha alienato dei sostenitori filodemocratici di Hamdok, che l’hanno liquidata come una copertura di legittimità per il colpo di stato di Burhan. Hamdok, che ha sostenuto di voler evitare ulteriori spargimenti di sangue, ha sollecitato la moderazione dei manifestanti. “Stiamo affrontando oggi una regressione considerevole nel percorso della nostra rivoluzione che minaccia la sicurezza della nazione, la sua unità e la sua stabilità”.

Gli organizzatori delle proteste in Sudan hanno giurato, tuttavia, in uno slogan chiave: “Nessun negoziato, nessuna partnership e nessuna legittimità”. Le precedenti proteste contro la presa di potere dei militari sono state disperse con la forza da parte del governo. In tutto il paese, almeno 45 persone sono state uccise e molte altre ferite, secondo il Comitato indipendente dei medici.

Il significato delle proteste in Sudan nel rapporto tra società civile e militari

Domenica, le autorità hanno chiuso i ponti che collegano Khartoum con la città gemella di Omdurman, ma grandi folle si sono riunite ugualmente. “I numeri sono enormi e le forze di sicurezza non possono controllarli”, ha detto Mohamed Hamed, che ha visto le proteste a Omdurman. Per la gente del Sudan, il 19 dicembre ha una risonanza particolare nella storia del paese. Non solo è stata la data del 2018 in cui migliaia di persone hanno lanciato proteste di massa che hanno messo fine ai tre decenni di potere di Bashir, ma è stato anche il giorno in cui nel 1955 i legislatori sudanesi hanno dichiarato l’indipendenza dal dominio coloniale britannico.

Dopo l’uscita di Bashir, un governo di transizione congiunto militare-civile ha preso il potere, ma la travagliata alleanza è stata infranta dalla presa di potere di Burhan. “Il colpo di stato ha ostacolato la transizione democratica e ha dato ai militari il controllo completo della politica e dell’economia”, ha detto all’AFP Ashraf Abdelaziz, il redattore capo del giornale indipendente al-Jarida.

I militari del Sudan dominano società lucrative specializzate in tutto, dall’agricoltura ai progetti di infrastrutture. Il primo ministro ha detto l’anno scorso che l’80% delle risorse dello stato erano “fuori dal controllo del ministero delle finanze”. “L’apparato di sicurezza ha vinto sulle istituzioni politiche. Il successo di una transizione democratica si basa sul fatto che l’azione politica sia la forza trainante“, ha detto Abdelaziz. Khaled Omar, un ministro del governo spodestato, ha detto che il colpo di stato è stato una “catastrofe” ma anche “un’opportunità per correggere le carenze” del precedente accordo politico con l’esercito.

Elezioni democratiche e conflitti regionali

L’accordo del 21 novembre ha anche fissato il luglio 2023 come data per le prime elezioni libere del Sudan dal 1986.

Hamdok ha detto di aver collaborato con i militari per “fermare lo spargimento di sangue” che è risultato dalla sua repressione delle proteste. Nonostante ciò sembra che tutte le conquiste si siano disfatte, mentre le turbolenze politiche a Khartoum riaccendono i conflitti nelle regioni più lontane del Sudan. In un accordo di pace firmato con i principali gruppi ribelli l’anno scorso, il conflitto principale nel Darfur si è placato, ma la regione rimane inondata di armi e quasi 250 persone risultano uccise in scontri etnici negli ultimi due mesi.

Alcune delle milizie arabe – che il governo di Bashir ha usato come forza di contro-insurrezione nella sua infame campagna nei primi anni 2000 contro i ribelli etnici di minoranza – sono state integrate nell’apparato di sicurezza, ma i critici dicono che l’accordo non ha fatto nulla per portarle a rispondere.