Dramma della solitudine: madre e figlia trovate morte in casa

La drammatica scoperta è stata fatta ieri dai Carabinieri, dopo la segnalazione di alcuni conoscenti che non riuscivano a mettersi in contatto con loro, per poter fare gli auguri di Natale. Si tratta di due donne, madre e figlia, rispettivamente di 71 e 48 anni.

Sono state trovate senza vita nel loro appartamento di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, lì, le due donne, vivevano in pratica autorecluse. La 71enne, da quanto si è saputo, aveva problemi di salute, in particolare camminava a fatica. Sulla vicenda sta indagando la Procura di Monza, che ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte. Secondo quanto riferito madre e figlia vivevano in modo molto riservato. Inoltre, dai primi accertamenti, è emerso che la prima sia deceduta per morte naturale e che la figlia, che si prendeva cura della anziana madre in condizioni di salute precarie, si sia tolta la vita qualche giorno dopo. Per avere un quadro definitivo devono però essere completati gli esami autoptici.

Gli ultimi giorni in un diario

La donna di 48 anni, ha lasciato un diario in cui, oltre a riportare le ultime volontà, ha raccontato gli ultimi giorni di vita a partire da decesso della mamma, avvenuto una decina di giorni prima per via di una caduta, fino alla decisione di togliersi la vita. Secondo i primi rilievi dei carabinieri, accanto ai due cadaveri in stato di decomposizione, sono state ritrovate anche le carcasse di tre cani di piccola taglia.

Il ritrovamento dei corpi

I militari dopo essere entrati da una finestra con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, dato che la porta d’ingresso era chiusa dall’interno, hanno rinvenuto il cadavere della mamma adagiato, in posizione supina, sopra alcune coperte, sul pavimento della camera da letto. La figlia invece è stata trovata impiccata alla maniglia della porta della cucina. La procura di Monza, guidata da Claudio Gittardi, ha disposto l’autopsia per stabilire le cause e il giorno della morte delle due donne.