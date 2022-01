Omelia “No Vax” durante messa di fine anno, parroco contestato: “Tenga per sé le sue opinioni”

Omelia “No Vax” durante la messa di fine anno, contestato il parroco di una diocesi milanese. Molte persone hanno abbandonato per protesta la celebrazione. Caso segnalato alla Curia.

Omelia singolare, quella della messa di fine anno tenuta da un parroco milanese. Secondo quanto si apprende, il sacerdote, durante la messa pomeridiana di venerdì 31 dicembre, avrebbe criticato i vaccini e la linea adottata dal governo per contrastare la dilagante pandemia di Covid-19. Il fatto è accaduto a Casorate Primo, comune pavese al confine con la provincia di Milano, ma la cui parrocchia di San Vittore Martire fa parte dell’arcidiocesi milanese. Il caso è già stato segnalato alla Curia di Milano, ma Don Tarcisio si è subito difeso da tutte le critiche.

Proteste tra i parrocchiani: “Tenga per sé le sue opinioni”

A dare notizia dell’accaduto è stato il quotidiano “La Provincia pavese”. Le parole pronunciate nell’ultima messa dell’anno dal parroco don Tarcisio Colombo hanno suscitato la reazione di diversi fedeli – molti dei quali si sono addirittura alzati lasciando la chiesa. “Nella vita bisogna sapere ascoltare anche chi ha un’opinione diversa dalla propria. Se in questa fase storica si dice qualcosa di diverso sulla pandemia rispetto al sentire comune si viene additati come No Vax”, ha esordito il parroco – lo stesso che non hai mai voluto dichiarare apertamente di essere vaccinato o meno.

“A questa domanda rispondo solo ai medici, sulle questioni personali di salute non c’è bisogno di dare risposte a persone che non siano dottori”, ha infatti risposto a chi lo ha raggiunto per chiedere delucidazioni. Ad ogni modo, pare che Don Tarcisio (nominato nel 2012 prevosto della parrocchia di San Vittore in Casorate Primo dal cardinale Angelo Scola) non sia affatto nuovo a questo tipo di “omelie politiche”. Già in diverse altre occasioni, infatti, le sue posizioni (che nulla hanno a che vedere con la fede religiosa) hanno suscitato il malcontento dei suoi parrocchiani. Come viene sottolineato, infatti, già nell’ottobre del 2019 aveva tuonato contro Greta Tumberg, additandola come “un pericolo per i giovani”. Tanto che, in preda all’esasperazione, una sua parrocchiana un giorno si presentò in chiesa con un cartello dal messaggio inconfondibile: “Tenga per sé le sue opinioni”.