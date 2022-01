Sbandano con lo scooter, muoiono una 15enne e l’amico di 18 anni

Da una prima ricostruzione, con i due giovanissimi deceduti c’erano anche altri due ragazzi su un motorino

Incidente letale a Salerno, dove hanno perso la vita, ieri, 1 gennaio 2022, due giovanissimi di 15 e 18 anni. La ragazza, di Salerno e il ragazzo di Pellezzano, in provincia di Salerno, sono morti in un sinistro occorso a Pellezzano. I due erano a bordo di un Beverly 250 quando, per ragioni tutte ancora da chiarire, hanno sbandato con lo scooter e si sono schiantati in via Carlo De Iuliis.

Da una prima ricostruzione, è emerso che con i due giovani deceduti c’erano anche altri due ragazzi a bordo di un motorino. Anche loro sono finiti a terra ma non hanno riportato gravi lesioni.

I carabinieri e la polizia locale stanno indagando per ricostruire con esattezza cosa sia successo.