Cassano, ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al Covid

Antonio Cassano è stato ricoverato presso l’Ospedale di Genova per fare alcuni controlli dopo essere risultato positivo al Covid. L’ex calciatore rassicura tutti con un videomessaggio.

Antonio Cassano è ricoverato all’Ospedale San Martino di Genova a seguito di alcune complicanze dovute al Covid. L’ex calciatore della Sampdoria è risultato positivo al Covid19 prima di Natale e, sino ad oggi, era in isolamento a casa sua. Le sue condizioni non sarebbero gravi e a confermarlo sono lo stesso Cassano e sua moglie, Carolina Marcialis. I medici dell’Ospedale di Genova, però, hanno preferito tenerlo sotto osservazione.

Il messaggio di Cassano

A rassicurare tutti i suoi tifosi, ci pensa Cassano stesso e lo fa con un video pubblicato sul profilo Instagram di Lele Adani, ex calciatore e attualmente opinionista in diversi salotti televisivi. «Ciao ragazzi! – esordisce Antonio Cassano – In diretta dall’ospedale. Tutto apposto, due giorni di ricovero per fare gli accertamenti. Sto bene, non preoccupatevi». Cassano sarà dimesso nella giornata di domani e potrà tornare a casa. E conclude il suo video-messaggio così: «Vi voglio bene. Vai, si vola!».

Il post di Carolina Marcialis

Non sono mancate le polemiche subito dopo la notizia del ricovero dell’ex calciatore. Sui social, infatti, si è sparsa la voce che Cassano fosse un no-vax. Voci subito smentite dalla moglie, Carolina Marcialis, attraverso una stories pubblicata sui suoi social. «Prima cosa, Antonio è in ospedale e sta bene! Seconda cosa, è vaccinato con due dosi» scrive.