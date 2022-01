David Rossi, il mistero dell’email con cui annunciò il suicidio

Gli ultimi dubbi riguardano l’email che David Rossi avrebbe inviato al suo AD, Fabrizio Viola, per comunicare il suo imminente suicidio. Tante le incongruenze riscontrate dalla Polizia Postale durante le indagini.

Continua ad infittirsi il mistero attorno alla morte di David Rossi, il capo della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, avvenuta nel marzo del 2013. David Rossi venne trovato privo di vita sulla strada su cui affacciava il suo ufficio. L’ultimo giallo riguarda l’email inviata con cui David Rossi avrebbe annunciato il suo suicidio.

Il giallo dell’email

La Polizia Postale ha però alzato un polverone gettando ancor più dubbi sul perché e su come David Rossi sia morto. Suicidio o omicidio? La domanda continua a non trovare risposte certe. E a rendere ancor meno chiara la situazione è il giallo dell’email che il manager avrebbe inviato all’AD Fabrizio Viola. Una email in cui David Rossi annunciava il suo suicidio.

La Postale, però, ha notato delle incongruenze. Di questa email ci sarebbero due versioni ed entrambe sarebbero state create il 7 marzo 2013 alle ore 11:41. Esattamente un giorno dopo la morte di Rossi. A ciò si aggiunge un altro dettaglio: l’Ipad della vittima sarebbe stato attivo per la ricezione e l’invio della posta elettronica fino alle ore 2:00 del 7 marzo 2013. A quasi 9 anni dal quel tragico 6 marzo, la morte di David Rossi continua ad essere un mistero.