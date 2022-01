Bimba di tre anni muore dopo essere precipitata dal balcone

È accaduto a Torino, la piccola è attualmente ricoverata all’ospedale Regina Margherita

Una bimba di tre anni è morta questa mattina all’ospedale Regina Margherita di Torino. La piccola è precipitata ieri sera dal quarto piano di un palazzo in via Milano, nel centro del capoluogo piemontese. Dopo la caduta, la piccola ha riportato lesioni molto serie e traumi a cranio e torace. Una volta giunta in ospedale, i medici l’hanno sottoposta a intervento chirurgico.

Da quanto si apprende, quando la piccola è precipitata dal balcone, in casa c’erano la madre della bimba e il suo compagno. La polizia li ha ascoltati, dopo essere intervenuta per chiarire cosa sia avvenuto. La condizioni della piccola erano apparse da subito disperate. Aveva riportato diverse lesioni, tra cui traumi al cranio e al torace, erano apparse subito disperate e a nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari per salvargli la vita.