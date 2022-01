Il Papa scrive al reporter dello scoop al negozio di dischi: “Mi manca non poter camminare per le strade”

Il Papa, dotato come si sa di un forte senso dell’umorismo, dopo lo scoop riguardante la sua visita al negozio di dischi di due giorni fa, ha preso carta e penna e ha scritto a Javier Martines Brocsl direttore di Roma report.

Il Papa l’altra è andato in un negozio di dischi al Pantheon per benedire i locali dei titolari, suoi vecchi amici. Bergoglio, con sense of humor, ha scritto a Javier Martines Brocsl, direttore di Roma report che è stata una sfortuna “che, dopo aver preso tutte le precauzioni, c’era un giornalista che aspettava una persona alla stazione dei taxi. Non perdere il senso dell’umorismo!“.

Nella lettera si lascia andare ad una confidenza dichiarando che “quello che mi manca di più è non poter “camminare per le strade, come facevo a Buenos Aires, camminando da una parrocchia all’altra”. Il Papa scherza e ringrazia l’autore del video “per aver realizzato la sua vocazione anche se mette in difficoltà il Papa”.