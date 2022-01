Papa Francesco denuncia:«Cani e gatti occupano il posto dei figli, rinnegare paternità e maternità ci toglie umanità»

Oggi, durante l’udienza generale, il Papa ha incentrato il suo discorso su paternità e maternità. Ecco che cosa ha detto

«Oggi la gente non vuole avere figli, almeno uno. E tante coppie non vogliono. Ma hanno due cani, due gatti. Si’, cani e gatti occupano il posto dei figli». È quanto ha detto Papa Francesco durante l’odierna udienza generale, parlando di paternità e maternità.

Il Papa ha incentrato il suo discorsi sul fatto che le famiglie hanno animali e non fanno figli, e su questo ha precisato:«Sì, fa ridere capisco, ma è la realtà e questo negare la maternità e la paternità ci diminuisce, ci toglie umanità e così la civiltà diventa più vecchia e senza umanità perché si perde la ricchezza della paternità e della maternità e soffre la patria che non ha figli e come diceva uno un po’ umoristicamente ‘adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione che non ci sono figli?’. Rideva ma è la verità, ‘chi si farà carico di me ?’».

Il Papa ha inoltre domandato una grazia a San Giuseppe, ossia quella «di svegliare le coscienze e pensare a questo: avere figli, paternità e maternità è la pienezza della vita di una persona. Pensate a questo. È vero, c’è la paternità e la maternità spirituale per chi si consacra a Dio ma coloro che vivono nel mondo e si sposano pensino ad avere figli, a dare la vita perché saranno loro che vi chiuderanno gli occhi e anche se non potete avere figli pensate all’adozione.

È un rischio, avere un figlio è sempre un rischio, sia naturale che di adozione, ma più rischioso è negare la paternità e maternità. A un uomo e una donna che non lo sviluppa manca qualcosa di importante», ha chiosato.