Si arrampica a mani nude su ruota panoramica e rimane sospeso a 50 metri d’altezza [VIDEO]

Un tunisino è rimasto in bilico su una ruota panoramica a Messina minacciando di buttarsi.

Panico a Messina dove un uomo tunisino si è arrampicato in pochissimo tempo sulla ruota panoramica riuscendo a raggiungere quasi la cima a mani nude. È successo in piazza Cairoli, verso la mezzanotte di ieri. Un gesto disperato per protestare che ha messo a rischio la vita dell’uomo, commesso in modo disinvolto, il che farebbe pensare che l’uomo sia esperto di gru e strutture simili. L’uomo sarebbe rimasto oltre un’ora sulla ruota, minacciando di buttarsi.

I vigili del fuoco sono giunti sul posto con un’autoscala con agenti di polizia. Le forze dell’ordine hanno parlato a lungo con l’uomo e infine lo hanno convinto a scendere.

Una volta sceso dalla ruota panoramica, l’uomo è andato via con i poliziotti. Attualmente non sono noti i motivi del gesto.