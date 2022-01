Uomo entra in negozio e la uccide, Brianna muore accoltellata a 24 anni

La 24enne è stata brutalmente uccisa probabilmente da un senzatetto entrato improvvisamente nel negozio in cui Brianna Kupfer lavorava da un anno.

Aveva 24 anni Brianna Kupfer, la ragazza che lavorava nel Croft House Store di La Brea Avenue, a Los Angeles, uccisa giovedì 13 gennaio da un uomo che, dopo essere entrato nel negozio, l’ha presa a coltellate. Una violenza inaudita scatenata sul corpo della giovane commessa, ex studentessa di design dell’architettura all’Università di Miami.

L’omicidio

L’assassino della 24enne non è ancora stato individuato, si tratta probabilmente di un senzatetto. A scoprire il corpo della commessa è stato un cliente entrato nel negozio circa 20 minuti dopo l’omicidio. La Polizia di Los Angeles, intanto, sta portando avanti le indagini e sta raccogliendo tutte le informazioni utili per identificare l’assassino. Stando alle prime informazioni raccolte, si tratterebbe di uomo con carnagione scura, alto e magro. Indossava una felpa scura, jeans, scarpe e zaino scuri, una mascherina bianca N-95 e degli occhiali da sole. Non vi sono, invece, indicazioni sull’età.

L’uomo, prima di uccidere Brianna Kupfer, sarebbe entrato nello studio di chiropratica di Jennifer Botelho che si trova vicino al Croft House Store e avrebbe chiesto alcune informazioni. «È entrato e mi ha fatto un paio di domande» racconta la signora Botelho. Dopo aver chiesto se si trovava in uno studio di ortopedia e info sulle cure offerte, è uscito dal negozio per entrare nel Croft House Store.

Il ricordo di Brianna

Brianna aveva conseguito la laurea in design dell’architettura presso l’Università di Miami e da circa un anno lavorava come commessa nel negozio di arredamento di lusso a La Brea Avenue. Tutti la ricordano come «un angelo, una brillante giovane donna devota alla propria famiglia e con grandi sogni». «Una grande artista» la descrive così suo padre. La morte di Brianna ha lasciato tutti senza parole, soprattutto i suoi genitori e i suoi tre fratelli.