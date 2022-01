Ucraina-Russia: Londra pensa all’invio di truppe nell’Europa dell’est

Stando agli ultimi avvenimenti riguardanti il conflitto Ucraina-Russia, Londra starebbe pensando di inviare truppe nell’Europa dell’est.

Caso Ucraina-Russia. La decisione del governo russo sarebbe quella di invadere l’Ucraina. Per questa ragione, Londra sta valutando di inviare delle truppe di militari nella zona dell’Europa dell’est. Anche alla luce delle dichiarazioni dal fronte Usa. Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, ha infatti dichiarato alla National Public Radio che il governo americano si adopererà con la Germania affinché il gasdotto non vada avanti. L’intenzione è ovviamente la stessa di bloccare la Russia. Ma quanto alla Gran Bretagna, secondo alcune indiscrezioni riportate dal Telegraph, Londra e altri paesi della Nato starebbero pensando di rafforzare la propria presenza militare sul fianco orientale dell’Alleanza.

Ucraina-Russia: Londra si accorda per l’invio di truppe nell’Europa dell’est

Stando a quanto riportato dalla Cnn, il governo britannico insieme agli altri paesi della Nato coinvolti, con in testa anche gli Usa, starebbe pensando di inviare gruppi da battaglia di un migliaio di effettivi ciascuno. Anche se diverse fonti del governo di Londra parlano di una cifra più ridotta.

Invece per la scelta delle unità dell’esercito da mandare, si starebbe pensando ad unità della Raf e della Royal Navy. Ma al momento la decisione non è stata ancora presa a tutti gli effetti in maniera definitiva.

Cosa ha già fatto Londra nei confronti dell’Ucraina

Anche se per la decisione di inviare truppe dell’esercito e in particolare quali unità Londra è ancora in trattative, il governo britannico ha già svolto azioni nei confronti dell’Ucraina. Si ricordino gli armamenti anti-carro inviati e gli addestratori militari per le truppe di Kiev. Inoltre, avrebbe all’attivo 850 militari in Estonia e circa 150 militari in Polonia.

Oltre alla Gran Bretagna, infine, i paesi che hanno espresso la volontà di rafforzare la propria presenza ai confini Ucraina-Russia sono Francia, Spagna, Olanda e Danimarca.