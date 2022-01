Meteo DOMANI sabato 29 gennaio | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani sabato previsioni meteo del 29 gennaio. Al nord cieli prevalentemente coperti. Al centro nubi in aumento. Al sud cieli coperti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 29 Gennaio.

Nord:

Nebbie fino la tarda mattina lungo il corso centro-orientale del po e in successivo diradamento; nuvolosità medio-alta in transito da ovest fino metà giornata ma in rapido diradamento da ovest già dal primo mattino e cielo al più poco nuvoloso dal pomeriggio, con nubi in nuovo aumento serale su Liguria e settore alpino centro-orientale.

Centro e Sardegna:

Cielo sereno su tutte le regioni salvo deboli velature in transito sul settore peninsulare fino metà giornata. Nubi basse in aumento serale sulla Toscana.

Sud e Sicilia:

Residue precipitazioni tra notte e primo mattino su centro-sud Calabria e sui settori tirrenici e ionici siciliani, con quota neve da 1000/1200 metri sulla Calabria, ma in rapido miglioramento mattutino con schiarite sempre più ampie e parziali addensamenti dal pomeriggio su Sicilia nord-orientale; poche nubi sparse e prevalenti spazi di sereno sul resto del sud.

Temperature:

Minime in calo su alpi e prealpi centro-orientali e regioni centro-meridionali peninsulari, stazionarie sul resto d’Italia; massime in aumento sul settore alpino e sulla Romagna, in diminuzione su restante Piemonte e su Liguria, Toscana, Lazio, Abruzzo, Sicilia e sud peninsulare, senza variazioni di rilievo altrove.

Venti:

Settentrionali al sud e Sicilia, da moderati a localmente forti su Puglia e Calabria ionica e in lenta attenuazione, da deboli a localmente moderati sulle restanti regioni; deboli sul resto del paese, variabili al nord, in prevalenza dai quadranti orientali su centro e Sardegna in rotazione da quelli occidentali o meridionali.

Mari:

Da molto mosso ad agitato lo ionio, anche localmente molto agitato in serata il settore sud; molto mossi basso adriatico, mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia e da mossi a molto mossi medio adriatico e tirreno centro-meridionale, tutti con moto ondoso in diminuzione; poco mossi o localmente mossi i restanti mari.