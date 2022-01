Controlli, ristorante etnico chiuso: trovati 77 clienti senza green pass

È accaduto a Milano, in via Cenisio. I clienti hanno cercato di sfuggire ai controlli della polizia

77 clienti di un ristorante etnico a Milano, hanno cercato di sfuggire ai controlli del certificato verde rifugiandosi e chiudendosi nella sala, ma non è bastato. La polizia è giunta venerdì sera in un locale etnico in via Cenisio, per controllare il green pass. I clienti hanno quindi cercato di sfuggire ai controlli chiudendosi nella sala, ma non è stato sufficiente. Delle 88 persone nel locale, i poliziotti ne hanno trovate 77 sprovviste della certificazione.

Leggi anche:—>Forte esplosione in un’abitazione: muoiono fratello e sorella di 8 e 7 anni

È la seconda volta in un mese, ecco perché la questura ha fatto chiudere il ristorante Wok of Milan per 5 giorni.

Leggi anche:—>L’alpinista Corrado Korra Pesce colpito da una valanga in Patagonia: è grave e fermo sul Cerro Torre

Tutte le persone senza green pass verranno multate, così come il titolare dell’esercizio e altri sei.