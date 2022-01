Bimba di due anni positiva al Covid muore in ospedale

La bimba, trasferita a Roma da Crotone, è morta a causa dell’aggravarsi del suo stato di salute

Una bimba di due anni ha perso la vita al Bambin Gesù di Roma dopo il trasferimento ieri tramite volo militare da Catanzaro per via dell’aggravarsi del suo stato di salute. La piccola era risultata positiva al Covid19 che aveva aggredito i suoi polmoni. La bambina, portata con un C-130 dell’Aeronautica Militare ieri pomeriggio, purtroppo non è riuscita a salvarsi.

Quando le condizioni della bambina di Mesoraca, in provincia di Crotone, sono peggiorate, la prefettura di Catanzaro ha chiesto che fosse trasferita urgentemente e poi è giunto l’ordine di decollo.

Sfortunatamente però, la piccola non ce l’ha fatta.